公广董事长与华视代总经理为误报事件请辞

对于误报大陆攻台一事，台湾华视今天（22日）凌晨发出声明，公广集团董事长陈郁秀、华视代总经理陈雅琳双双辞职，为此次错误负上全责。

据台湾《联合报》报道，华视发出的声明称，针对近日所引发的新闻事件，造成观众观感不佳，在此向全台观众再次致上最深歉意。

华视并称，公司将重新彻查事情始末，若有涉及同仁将严惩不贷，以儆效尤。另外，为表示负责，董事长陈郁秀将辞去公广集团（公视、华视）董事长之职；陈雅琳则辞去代理总经理职务。

华视还表示，希望借由这次事件自省、转变，竭尽所能达成公广集团所肩负的公共任务。

事发后，华视昨天已紧急召开自律委员会表明，将惩处两名导播、编辑和晨间新闻制作人共八人，最重惩处包含记大过。

华视代总经理陈雅琳昨天也已向董事会自请处分，不过被公广集团董事长陈郁秀慰留，也获董事会附议。然而，两人却在今天凌晨双双请辞，为事件负起全责。

华视新闻本月20日早上的新闻画面出现“新北市遭共军导弹击中，台北港舰艇爆炸、设施、船舶损毁”“中共备战频繁，总统发布紧急命令”等滚动字幕，引发民众恐慌。事后华视新闻紧急发出道歉声明，称因为相关工作人员的路径设定错误，误将新北消防局前天委托提供的防灾演练信息文字，植入新闻快讯内容。