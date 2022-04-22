消息：李家超研增设两副司长 强化政策统筹

港媒消息称，香港特区行政长官候选人李家超考虑增设政务司副司长和财政司副司长两个职位，职级在局长之上，希望借此加强不同政策局的统筹工作。

据星岛日报报道，李家超正在草拟政纲，打算在下周公布。据悉，李家超政纲将会提出政府架构重组，基本上沿用现届政府的建议，增设文化体育及旅游局、分拆运输及房屋局、改组食物及卫生局、重组民政事务局等，令政策局由现在的13个增至15个。

李家超同时考虑，增设政务司副司长和财政司副司长两个副司长职位，职级在局长之上，希望借此加强不同政策局的统筹工作。

据悉，两个副司长的职级会高于局长，李家超竞选团队正在详细草拟两个副司长的工作职能，预料在下周公布的政纲中将会揭晓。

李家超早前已表示，希望现届政府能协助进行架构重组的工作。消息人士透露，有关工作由创新办具体执行。李家超将要在5月8日当选后，才可以正式与现届政府蹉商架构重组及交接工作。

另外，李家超昨日与饮食、酒店、旅游、批发零售、航运交通五个界别选委交流，会上多人要求李家超争取尽快通关。李家超强调，若他当选，通关必然是其中一个努力重点，尤其是与大陆通关。他又指，香港的形象需要再打造和正面宣传，疫情许可的话，官员会到外地和大陆宣讲香港的优势、机遇，从而吸引不同的经济活动和人才来港。