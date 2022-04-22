美官员建议降低对中国非战略性商品的关税

美国副国家安全顾问辛格（Daleep Singh）周四（21日）建议，美国可降低对中国一些非战略性商品征收的关税，以帮助打击美国国内的通膨问题。

据路透社报道，辛格于美东时间周四在布林顿森林委员会主办的一场活动上说，美国前总统特朗普对中国课征的关税为美国政府带来了一些谈判的筹码，但这些关税没有战略目的，而中国也对美国征收了非战略报复性关税。

他续称，目前美国面临高通膨问题，加上中国也面临严重的供应链问题，因此美国能利用关税来推进战略优先事项，包括加强关键供应链、保持美国在基础技术方面的优势，以强化国家安全。

辛格认为，美国政府没有理由对不涉及战略性目标的产品类别征收关税，“为什么我们要对自行车、服装或内衣征收关税？”

他说，拜登政府认为中国银行和企业在避免帮助俄罗斯逃避西方制裁上一直都很谨慎，显示中国仍有兴趣与西方进行交易。虽然中国国家主席习近平很明显希望通过经济和技术主导地位实现霸权，但两国也有可以合作的领域，包括应对气候变化。

他续称，在这方面上习近平可能会继续依靠国有企业，而这些企业将继续获得政府补贴。

美国今年3月的通货膨胀率高达8.5%，创下40年来新高。高通膨问题是拜登所引领的民主党政府的一大关切，随着能源、食品和其他主食成本的增加，拜登的支持率正在下滑，并很可能在今年11月的中期选举中失去国会多数席位。

美国贸易代表戴琪上月宣布已启动排除程序，重新豁免对352项从中国进口商品的关税，包括泵和电动机等工业部件、某些汽车零部件和化学品、背包、自行车、吸尘器等消费品，但仍未全盘撤销数千亿美元的中国商品关税。

美国财长耶伦去年12月也说，通过重启排除程序降低特朗普时代对中国进口商品征收的关税，可能有助于缓解一些通膨压力，尽管她强调这不代表“改变游戏规则”。

不过，戴琪上个月也强调，美国已经“坐视太久”，华盛顿接下来将更积极地向中国施压，要求北京改变美国认为扭曲市场的贸易惯例。