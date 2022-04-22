上海开展社会面清零攻坚九大行动

上海冠病疫情持续严峻，上海市官方宣布从今天（22日）起开展社会面清零攻坚九大行动，力争早日实现社会面清零。

根据“上海发布”微信公众号昨天消息，上海市委市政府部署上述九大行动。根据部署，全市将开展社区管控行动，最大限度减少人员流动聚集；检测筛查行动，采取分区分级检测推进模式；流调排查行动，重点对新增感染者开展流调；转运隔离行动，将感染者和密接等风险人群全部及时转运隔离。

九大行动还包括，腾换扩容行动，加快医疗床位和隔离房间周转；中医药干预行动，利用中医药降低发病率和提高救治率；清洁消毒行动，分区分批分级集中开展清洁消毒；“拔点”行动，集中力量拔点感染人数多、持续时间长、传播风险高区域；防外溢行动，坚持内防扩散、外防输出，进一步加强离沪人员管理。

中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰本月20日至21日在上海调研指导疫情防控工作时，强调要坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，对疫情重点街镇社区、重点场所拔点攻坚，加快实现社会面清零目标。

她提到，要抓好老城区疫情防控工作，加快阳性感染者的转运收治、密接人员的转运隔离，确保“四应四尽”、日清日结，坚决有力阻断传播链条。要聚焦感染人数多、程度深、比例高的小区和单位，逐个研究，一地一策，拿出具体方案，加快拔点速度。

另外，针对外界关心全市性封控还会持续多久，上海官方回应称，一旦实现社会面清零并不断巩固防控成效，就可以根据“三区”划分相关要求，逐步、分批、有序开放社会面人员流动和生产生活，直至完全恢复常态。

针对有小区已超过14天没有通报阳性病例仍未调整管控措施，有关部门回应称，考虑到目前上海疫情仍在高位，不同区域之间，特别是中心城区和郊区之间，人口密度、集聚性风险也不尽相同。对毗邻地区有较多封控区可能产生集聚性风险的区域，各区可实行提级管理。

该部门续称，有些防范区仍要求“足不出小区”，主要就是考虑防止集聚性风险，提级按“管控区”管理。这样的情况在中心城区较多。这是暂时的，随着疫情防控形势向好，在封控区的人越来越少，管控手势会相应及时调整。

根据上海卫生健康委通报，上海昨天新增本土确诊病例1931起，新增无症状感染者1万5698人，新增本土死亡11例。

根据通报，死亡病例平均年龄84.2岁，最大年龄94岁（两例）。11位患者均合并有严重的多脏器基础疾病，且病情危重，包括冠心病，心功能不全，肝硬化终末期等，死亡的直接原因均为基础疾病所致。