几名菲总统候选人支持更强硬的南中国海立场

菲律宾下月总统选举的几位候选人呼吁在南中国海的领土争端中对中国采取更加强硬的立场，表示如果当选总统他们将执行2016年的国际法庭仲裁。但处于领先地位的候选人小马科斯依然对中国友好。有些分析人士说，他可能会继续杜特尔特总统对中国采取的默认政策。

据美国之音报道，几位菲律宾总统候选人在本月的总统电视辩论中说，菲律宾必须挑战中国在西菲律宾海的军事扩张。

他们的立场与杜特尔特对中国的默认政策明显不同，后者搁置2016年海牙常设仲裁法院的历史性仲裁，以换取北京方面的某些开发援助。

副总统罗布雷多（Leni Robredo）在最新民调中仅次于马科斯。她说菲律宾必须领导东南亚联盟推动停滞的东盟-中国行为准则。

罗布雷多在辩论中说，“鉴于其他国家天生的反对，形成行为准则具有挑战性。但我认为菲律宾必须带头，因为我们有仲裁裁决。”她并说，“我们需要利用这项仲裁来说服我们的东盟邻国继续为此而战斗。”

但杜特尔特没有执行这项海牙的裁决，表示这“就是一张纸”。与此同时，由于亚细安国家之间的分歧和疫情，打造亚细安-中国行为准则的最后期限可能会错过。

候选人马尼拉市长莫雷诺（Isko Moreno）对亚细安缺乏支持表示不满。他说如果当选，他会要求联合国大会要求成员国承认马尼拉对北京获得的法律胜利。

莫雷诺说，“选我当总统，我会确保联合国大会所有成员国将承认海牙裁决，我们应该去正确的论坛，因为我们的邻居们有个人利益。”

莫雷诺的看法类似于前外长罗萨里奥，后者敦促杜特尔特政府“递交联合国案件，重申权利就是力量，法治必须维护。”

总统候选人们在之前的辩论和采访中也表示在某些条件符合的情况下对与中国和其他国家联合开采石油持开放态度。罗布雷多说，她只有在北京承认海牙裁决时才会同意。另一位候选人参议员拉克松（Ping Lacson）说，必须根据菲律宾宪法的规定施行六四利润分成。

小马科斯在候选人中被认为是对中国最友善的候选人。他将继续杜特尔特的“战略默认”，让菲律宾更接近北京。小马科斯一直回避选举委员会和独立新闻机构组织的辩论，但他在一系列采访中标明他对南中国海的立场。

马科斯在与“朋友”中国交往的问题上似乎搁置仲裁法庭，与北京进行双边对话，避免与中国开战。这接近杜特尔特的立场。

马科斯在1月份一个受欢迎的娱乐节目中说，“如果只有一方，这项仲裁就不再是仲裁。所以我们无法继续使用。”马科斯还说，他不会要求美国帮助对付中国。菲律宾和美国是条约盟友。

在回答是否会请美国帮助对付中国的问题时，马科斯说，“不会。问题在中国和我们之间。如果美国人介入，肯定会失败，因为你是把两个主角放在一起。”

马科斯在同一个采访中说，中国驻菲律宾使馆的人是他的朋友。马科斯递交竞选文件后的几个星期就到中国使馆与大使黄溪连进行礼节性会晤。

南中国海纠纷是菲律宾的重要选举议题，因为北京继续在争议水域的争议岛屿上进行积极的军事化。中国海警船和其它民兵船只也一直在西菲律宾海这个菲律宾的领海骚扰菲律宾的渔船。

杜特尔特执政时最著名的事件是2019年礼乐滩事件，当时一艘中国船只撞沉一艘有22名船员的菲律宾渔船。调查显示中国船只撞击了菲律宾渔船，并在其沉没后放弃了其船员，因此违背了海洋法。

