知情人士：中国高层认为网信办对滴滴处罚过轻

知情人士透露，中国高级官员以惩罚措施过于宽松为由，驳回中国网信办对滴滴出行提出的一系列处罚建议。

据彭博社引述知情人士报道，中国网约车平台滴滴出行去年6月不顾中国监管机构的反对，在美国进行首次公开募股（IPO）后，就一直在与中国网信办就罚款和其他处罚进行谈判。

知情人士说，中国网信办目标在4月公布调查结果以及对滴滴实施的处罚措施，但中国政府高层并不满意网信办所提出的处罚措施，认为这些处罚过于宽松。

知情人士还说，这也是为何滴滴出行在香港上市的计划被叫停的原因，目前仍不清楚这些问题何时才能解决。但据彭博社早前报道，滴滴出行已经在探索几种替代方案，包括将数据剥离给第三方中国公司，以及向国家支持的公司出售股份。

中国网信办和滴滴出行代表没有回应置评请求。

滴滴出行将在5月23日举行临时股东大会，就从纽约证券交易所退市进行表决，若滴滴联合创办人程维和柳青行使多数投票控制权，该议案基本上一定会通过。不过，持股人上周六已知会公司，他们将以每股一票的方式进行投票。知情人士称，一旦退市，滴滴出行的股票将在一段时间内作为粉单进行交易。

滴滴出行去年6月在纽约上市后，就持续受到中美的一系列监管措施打击，并于12月宣布从纽约退市。滴滴今年3月据报因未能满足北京的监管要求，暂停香港上市的计划。中国证监会上周已强调，滴滴根据市场和自身情况做出了退市的决定。