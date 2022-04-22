内蒙古高级法院原党组书记胡毅峰被查

中国内蒙古自治区高级人民法院原党组书记、院长胡毅峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

据中新社报道，胡毅峰，蒙古族人，生于1954年5月。他于1971年3月参加工作，1976年7月入党，中央党校大学学历。他还是中国二级大法官。

胡毅峰早年曾是一名知青，1973年10月进入包头铁路技校。结束桥隧专业两年学习后，他在呼和浩特铁路局工作了近10年。1984年4月，他进入内蒙古自治区党委组织部，曾任干部审查处干事、盟市干部处副处长、处长等职。

胡毅峰1992年6月出任内蒙古自治区乌兰察布盟盟委副书记兼察右前旗旗委书记。1995年7月，他调入内蒙古自治区巴彦淖尔盟，后任该盟盟委副书记、盟长等职。

胡毅峰2003年1月出任内蒙古自治区党委政法委常务副书记，五年后转任内蒙古自治区人大常委会秘书长。2011年1月，他出任内蒙古自治区高级人民法院院长、党组书记兼自治区党委政法委副书记，直至2018年1月。

胡毅峰系今年被查的第20位中管干部。

值得一提的是，中央纪委国家监委22日通报今年第一季度全国纪检监察机关监督检查审查调查情况：共接收信访举报85万件次，处置问题线索33.8万件，谈话函询6.6万件次，立案14.3万件，处分11.2万人（其中党纪处分9.3万人）。其中，处分省部级干部16人，厅局级干部596人。

