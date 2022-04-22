知乎香港上市 首日破发

知乎正式在香港联合交易所挂牌上市，成为首家以双重主要上市方式回港的中概互联网公司。

据上海证券报报道，知乎开盘价为每股24.95港元，较发行价低开约22%，报24.95港元，市值81亿港元。此前美国SEC将知乎等17家公司列入“预摘牌名单”。

公司上市发行价定为每股32.06港元（5.57新元），共发售来自早期投资者的2600万股公司A类普通股，售股股东将收到全球发售的全部所得款项净额近8亿元港币。

业内人士透露，双重主要上市和二次上市（secondary listing）有很大区别。采取双重主要上市的公司会同时拥有在两个上市地的同等上市地位，如在其中一个上市地退市，并不影响在另一个上市地的上市地位。

从上市流程来看，双重主要上市回港流程是完整的香港上市申请，而二次上市流程会简化很多，很多香港上市规则都被豁免。如果公司从二次上市升级为双重主要上市，还须经历复杂的申请和批准流程，存在相当变数。

业内人士称，继美国证监会（SEC）将多家中国公司认定为有退市风险的“相关发行人”后，寻求双重主要上市已被多家中概股公司纳入了议程。

与此同时，知乎不增发新股，这也意味着知乎并无募集资金的目的。从此举来看，公司在不稀释现有股权情况下，回归港股上市，同时也化解了目前中概股普遍面临的美股退市风险。

知乎2021年3月在纽交所上市。根据最新发布的2021年年报数据，知乎2021年总营收达29.59亿元（人民币，下同，6.24亿新元），同比增长118.9%。其中，2021年以内容为核心的非广告业务收入占比达到了61%，经调整后净亏损（非GAAP）为7.47亿元，相比2020年净亏损3.38亿元亏损幅度进一步扩大。截至2021年12月31日，知乎持有现金及现金等价物总额为74亿元。

