台湾拟最早2024年起对企业征收碳费

台湾行政院昨天（21日）通过修正草案，于2024年或2025年起对企业的碳排放实施差别定价，鼓励企业自主减碳，帮助实现2050年净零碳排放目标。

综合台湾《联合报》和《自由时报》报道，台湾行政院昨天通过《温室气体减量及管理法》修正草案，并将法案名称修正为《气候变迁因应法》。

台湾环保署副署长蔡鸿德在行政院会后的记者会上说，虽然细节仍在决定中，但计划将涉及差别定价以鼓励减排，从排放量大户，即每年生产超过2万5000吨碳的企业有限开征，并对努力减少其碳产出的企业给予优惠的费率。

环保署称，修法还增订中央主管机关公告的产品、指定的车辆应符合效能标准；新建筑的构造及设备，应符合减缓温室气体排放规定，借以强化对各种排放行为的管理。

行政院昨天的修正草案也同时将2050净零排放入法，并将原本目标2050年碳排放量降为2005年排放量50％以下，修正为2050年温室气体零排放，原本的目标曾被环保运动人士批评没有野心。

台湾行政院长苏贞昌昨天说，该修正草案的通过是完成气候法制的第一步，是今天纪念地球日的另一个里程碑，具指标性和实质性意义。

苏贞昌还强调了法律的其他重要补充内容，包括一个关于适应气候变化的特别条款，明确了可持续发展委员会的协调作用，并要求地方政府召开气候变迁因应推动会。除了碳定价之外，修正案还包括培养人才和技术以帮助应对气候变化的条款。