上海部署对保供物资采购发放开展专项检查

上海市近期发生民众收获以次充好、质量低劣物资等问题，上海市纪委监委将部署对保供物资采购发放开展专项监督检查。

根据“廉洁上海”微信公众号今天（22日）消息，上海市纪委监委说，目前上海市疫情防控正处于社会面清零攻坚的关键阶段，生活物资供应保障事关市民安康、是疫情防控的基础和关键所在，保供工作意义重大、不容有失。

上海市纪委监委称，免费“大礼包”出现问题，既是对财政资源的浪费，更是对政府公信力的伤害，必须严肃追究、彻查到底。各级纪检监察机关要强化人民至上、生命至上理念，强化监督执纪问责，确保政府保供的好事办好、实事办实。

市纪委监委强调，要进一步压紧压实各区、街镇、村居和相关单位在保供物资采购、管理、发放各环节的主体责任，督促严格落实采购流程审批，严格审核供应商证照、产品许可、食品检验检疫证章，严格把关物资验收抽检，确保程序合规。

市纪委监委还要求，推动市场监管、商务等部门加大对保供物资尤其是生鲜食品的价格、来源、贮运、分发等环节的监管，严防发生价格欺诈、市场垄断、食品安全等问题。

市纪委监委也要求，充分发挥纪检监察机关的职能作用，重点关注保供物资采购、管理、发放背后有无收受回扣、吃拿卡要等利益输送行为。一经发现问题，要坚持“从严从快”原则，依规依纪依法追究相关党员干部、公职人员的纪法责任，加大通报曝光力度，及时回应社会关切。