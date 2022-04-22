上海车企逐步复产：上下游零部件企业相继开工

中国上海市经济信息化委主任吴金城在4月22日的疫情防控新闻发布会上介绍，上海车企逐步恢复生产，上下游零部件企业相继开工，相关物流企业也陆续复工。

据界面新闻报道，吴金城介绍，本轮疫情对全市工业经济运行造成很大影响，3月份产值同比下降7.5%，造成一季度全市规上工业总产值增长仅4.8%，增速放缓。

从重点产业领域看，比如汽车、集成电路产业，上海是中国重要汽车整车和零部件产业重镇，是全中国集成电路全产业链重要基地，也是全国70%集成电路化学品原材料进口口岸。

吴金城说：“这段时间，兄弟省市一批汽车、电子等企业亟需我市解决产业链配套的问题；同时，上海也亟需各兄弟省市的支持，同步推动零部件配套企业复工复产，打通物流通道，共同维护我国产业链供应链稳定。”

目前，随着上海市正在稳步推进重点工业企业复工复产，汽车领域正在逐步恢复生产，上汽集团三家整车厂、特斯拉均已开始闭环管理生产，4月19日上汽乘用车、特斯拉第一批整车下线。

此外，重要上下游零部件企业正相继开工，相关物流企业也陆续复工运作，将保障汽车产业链运转顺畅。集成电路领域，中芯国际、华虹集团，以及芯片设计、装备制造类企业，也将提升复工复产水平。

他介绍，防疫物资生产领域，凯宝药业、3M公司、美迪科等企业等正在全力保障产线有序运转。化工领域，上海石化、科思创等一批重点骨干企业一直坚持闭环运营，为制造业企业提供基础生产原料。