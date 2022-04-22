华视董事长称部分员工心态老旧致错误不断

因误报事件而请辞的台湾中华电视公司（华视）董事长陈郁秀，今早（22日）在发给华视员工的信件中，将公共广播电视集团旗下的华视和公共电视台错误不断的情况，归咎于组织、设备和部分员工心态老旧。

据台湾联合新闻网报道，也是公广集团（公视、华视）董事长的陈郁秀在信中说，她的请辞，是为了负起最后的行政责任，并直接表达公广集团接受各界关注、指教的决心。

陈郁秀写道：“我想公广集团的重要性，我不必赘言大家都很清楚，只可惜组织、设备及部份同仁心态的老旧，跟不上新兴媒体转变的速度与潮流，而导致公视、华视近期错误不断，已严重影响公广集团对外的观感与公信力，人不怕犯错，有错就改，不够就再加强。”她也希望公广集团能痛定思痛，董事会早日改组完成。

华视新闻台画面前天早上误报“大陆导弹击中新北市”“战争有爆发之虞”等信息，事后华视紧急出面道歉澄清，并呼吁民众勿慌张。华视方面称，因为相关工作人员的路径设定错误，误将新北消防局早前委托提供的防灾演练信息文字，植入新闻快讯内容。

另据中时新闻网报道，在上述事件发生后两小时，华视新闻跑马也出现“大屯火山爆发，岩浆滚滚而下”“巴士海峡发现石油”“台北凌晨下起拳头下大冰雹 市区交通大乱”等错误跑马讯息，电视台也就此紧急发出声明。

除了陈郁秀之外，公广集团代理总经理陈雅琳也为误报事件请辞。