台军拟今年量产雄升导弹

台湾国防部拟定今年启动“雄升”地对地巡弋导弹量产项目，预计2025年完成，以强化不对称战力因应来自中国大陆的军事威胁。

综合路透社、中时新闻网、《自由时报》等报道，根据台湾国防部前天送抵立法院的预算解冻报告书中披露，雄升导弹弹头分两种，一个带有高爆弹头，用于反制坚固指挥所及掩体；另一个带有散撒弹头，用于摧毁机场跑道。这是台军首次披露雄升导弹的弹种和作战功能。

此外，报告说明还需要筹获两处指挥所，以及指管系统软硬体性能提升，并含备援系统。

报告虽以机密为由未披露导弹单独量产数量、性能储元等信息，但根据台湾国防部上个月送抵立法院的报告内容透露，雄风反舰导弹、雄升导弹共用生产线，待中科院新设厂房今年6月完工后，上述弹种的年产量将从81枚增至131枚。

知情人士透露，“雄升”导弹就是外界所称的“雄二E”巡弋导弹。台军去年初就已将增程型“雄二E”导弹拨交部队使用，相较于一般型“雄二E”600公里射程，增程型的射程可达1000公里以上，打击范围可达中国大陆内陆，具有源头打击战力，估计量产至少100枚以上。

报告也披露，雄升导弹量产从今年执行至2025年，共花费169亿元（新台币，下同，7.88亿新元），其中168亿元于今年至2024年执行，光是今年就编列78亿元。

台湾立法院去年11月三读通过《海空战力提升计划采购特别条例》草案，从今年起至2025年，分五年编列2400亿元预算，采购八个项目，其中就包括雄升导弹系统。

总部设于台北的“国家政策基金会”研究员揭仲说，雄升导弹能大大提升台军能力，延迟或瘫痪中国大陆军队对台湾进攻的步伐，使他们难以实现快速作战。

一名长驻台湾的西方军事专家说，尽管台湾正从美国采购诸如“鱼叉”反舰导弹等装备，但其自己的导弹计划将有助于确保台湾不必像乌克兰那样依赖外国供应，这是一种对冲策略。