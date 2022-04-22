台湾疫情严峻 蒋万安提防疫三要求

台湾疫情日趋严峻，国民党立委蒋万安今天（22日）向中央流行疫情指挥中心提出防疫三要求，包括提高年长者疫苗覆盖率、公卫能力做轻重症分流、扩大救护车队编制。

据中时新闻网报道，备战台北市长选举的蒋万安今天早上受访时说，这波疫情刚起时，他呼吁中央赶快拟定轻症居家照护的政策，日前提出“以筛代隔”的想法，指挥中心也愿意采纳，接下来是要如何做到轻重症分流，维持医疗量能，让民众维持正常生活。

蒋万安说，他认为指挥中心目前有三件事情应立刻做，包括赶快提高长者的疫苗覆盖率，以及让医疗人力做轻重症分流，来确保医疗量能；同时也应赶快扩大防疫车队编制，让民众一有需要就叫得到车。

他说，大家很关心五岁以下儿童因无法施打疫苗，染疫风险较高，他认为应该透过公共卫生手段，分配快筛剂给五岁以下孩童的家庭，让他们能定期筛检。根据国外的数字显示，此做法可大大降低五岁儿童染疫风险，及学校全面停课的状况。

昨天蒋万安向中央建议能够实行“以筛代隔”，意即用频繁快筛取代严格隔离，假使快筛剂量能到巔峰时，政府应该加速采购快筛剂和儿童疫苗，让家长可以选择。他强调，防疫应该是不分上下，共同努力。

台湾冠病疫情日趋严峻，今天通报3766起本土确诊病例，再创台湾疫情以来新高。从即日起，新北市等六县市暂停开放访客探访长照机构和医院。