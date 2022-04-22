台湾本土病例再写新高 六县市长照机构和医院禁探访

台湾冠病疫情日趋严峻，今天（22日）通报3766起本土确诊病例，再创台湾疫情以来新高。从即日起，新北市等六县市暂停开放访客探访长照机构和医院。

综合台湾《联合报》和《自由时报》报道，台湾中央流行疫情指挥中心今天通报以上数据，另有93起境外输入病例，无新增死亡病例。

指挥中心指挥官陈时中说，今天确诊人数比昨天增加26%，今天也通报新增12例中重症患者，其中11例是中症患者、一例是重症患者，约一半未接种疫苗。

新增本土确诊病例中，新北市为最多，达1325例，其次是台北市，达739例，紧接着是桃园市588例。

因应冠病疫情发展，指挥中心今天宣布，为了防范住宿式长照机构和医疗机构内传播风险，即日起台北市、新北市、基隆市、桃园市、高雄市及花莲县的住宿式长照机构和医院，除例外情形暂停探视。

针对长照机构，例外情形为住民出现严重身心不适症状，如失眠、血压不稳、情绪暴躁等，机构无法安抚住民，以及其他经机构评估有必要探视者。其余县市未接种疫苗访客须出示快筛阴性证明。

针对医疗机构，例外情形包括病人实施手术、侵入性检查或治疗等，须由家属陪同，或依法规须家属亲自签署同意书或文件；或急诊、加护病房或安宁病房等特殊单位，因应病人病情说明之需要；或其他因病情恶化、医疗处置需要或其他特殊原因等情形，经评估有必要探病且经医疗机构同意等情形。

其余县市之医院除例外情形外，维持加护病房、安宁病房、呼吸照护病房(包含RCC)、精神科病房、慢性病房及儿童病房等区域，及有身心障碍、病况危急者，得开放探病。探病时段为每天固定一时段，每名住院病人每次最多两名访客为原则。