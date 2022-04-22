港智库向李家超提六建议 望制订贴地政策

香港特首参选人李家超目前仍在拟定政纲，行政会成员汤家骅担任召集人的智库民主思路向李家超递交施政建议书，当中提出六项建议，希望李家超制订贴地政策，容许市民议政发声。

据香港《星岛日报》报道，民主思路向李家超提出的六项建议包括，以“未来中心”为核心，改革咨询制度；设立具广泛代表性和参与性的“一国两制”委员会；保障国家和公共安全后，推动政制发展；加强解说能力，改善国内外形象；重视青年，加强身份认同和归属感；设立经济发展局及香港国际商业法庭。

民主思路第六届特区政府施政建议书委员会认为，历经重大管治危机后，香港由乱转治，新一届港府应积极搭建沟通桥梁，以包容、谅解和尊重态度，帮助各方建立合作基础、重建信任。

委员会说，期望新一任港府虚心聆听各界意见，制订贴地政策，回应市民所求，容纳巿民议政发声；避免社会矛盾积累的同时，提升施政能力和行政效率，为市民做实事。

汤家骅说，相信新一任港府有决心及能力带领港人团结一心，坚守“一国两制”原则。他认为，新一届政府须肩负凝聚民心的角色，将市民幸福感视为国家及公共安全的一部分，以保障社会安宁。

他续称，当国家和公共安全得以保障下，特区将有条件履行《基本法》下循序渐进的民主愿景，实现行政长官和立法会双普选，达致港人民主治港的理想。