中国外汇局称有基础和条件适应美联储加息

中国国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英今天（22日）谈及美联储加息时说，近年来中国外汇市场韧性不断增强，有基础和有条件适应本轮美联储政策调整。

据澎湃新闻报道，中国国务院新闻办今天举办一季度外汇收支数据新闻发布会，王春英在会上说，美联储货币政策调整特别是加息，通常会对各国跨境资本流动产生溢出影响。但是，受到冲击比较大的主要是一些基本面有短板和弱项的经济体。

王春英举例说明称，从上世纪80年代以来，有的经济体国内出现了衰退，通胀水平比较高，经济结构比较单一，抗风险能力比较弱；有的国际收支状况恶化，经常账户大规模逆差，外汇储备不足；还有一种情况，经济发展特别依赖外部融资，外债规模高，偿债压力大。

她续称，这些国内基本面不够稳健的经济体，即使跟随美联储加息，大幅提高本国利率，也很难吸收更多的资本流入或者是阻止资本外流。

王春英认为，对于一个经济体的国际收支和跨境资本流动来说，美联储加息的确是一个重要的外部影响变量，但是根本因素还是自身宏观基本面和市场基础。就中国来讲，近年来中国外汇市场韧性不断增强，有基础和有条件适应本轮美联储政策调整。

美联储上月16日宣布决定加息25个基点，这是2018年12月以来美联储首次加息。