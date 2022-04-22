彭博：中国监管和官媒发声难振股市人气

陆港两地股市跌跌不休，中国监管层和官媒再度发声以呵护市场，仍难明显提振投资者信心。

据彭博社报道，A股主要股指周五走势震荡，上证综指和沪深300指数盘中再度试探上月低点后终场收升，但涨幅均不足0.5%，创业板指数四连跌延续疲弱态势。北向资金则连续第二日净买入A股，今日净买入近68亿元人民币。香港恒生指数和恒生科技指数午后一度转升，当前震荡偏弱。

中国证监会今日在网站上公告，传达贯彻国务院金融委会议精神，强调促进资本市场平稳运行。证监会周四召开机构投资者座谈会，提出养老金、银行保险机构和各类资管机构要提高权益投资比例，用好用足权益投资额度。

对于中概股的退市担忧，证监会副主席方星海表示，证监会基本上每隔一周就与美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)视频谈判一次，有信心未来与美国就审计问题达成协议。

中国证监会在机构投资者座谈会上还表示，以“不干预”为理念，激发市场生态活力，全力构建可预期、充分博弈、充分竞争的市场生态，以及推进注册制改革。

中国官媒也积极看好后市。人民日报发表评论文章称，中国经济长期向好基本面没有改变，一定能战胜内外部风险挑战，实现预期目标任务。中国证券报援引分析观点称，A股市场积极因素逐渐积聚，市场有望逐渐走好。

彭博社报道称，不过，近期受到中国国内疫情封控拖累经济增长、美联储强化鹰派立场等因素影响，陆港股市情绪脆弱，市场成交额和杠杆资金萎缩、外资撤离，均反映人气不旺。监管和官媒喊话之外，市场仍需稳增长政策细节落地以及经济数据的印证来提振信心。

东北证券报告称，稳增长政策主线不变，当前来看迫切性更强；4月下旬的政治局会议大概率聚焦保增长，政策进一步出台和落实将提升增长预期和风险偏好。

尽管中国监管不断释放积极信号，中概股摘牌仍是市场的主要风险之一。美国证券交易委员会21日再将知乎、理想汽车等加入摘牌风险临时名单，并将百度等转入确定名单。

理想汽车在香港最大下跌逾7%，将本周跌幅一度扩大至逾15%。知乎今日在香港挂牌交易，开盘即跌破发行价，当前下跌逾20%。

颇受关注的滴滴此前已表示在美国退市完成前，将不会申请股份在其他任何证券交易所上市，此外据悉北京高层认为网信办对处罚滴滴的建议力度较轻，重挫滴滴在美股表现。

中信证券在报告中指出，中概短期集中回归并不现实，预计对无重大信息安全隐患的企业开展跨境审计监管或是中方权宜之计，而有重大信息安全隐患的企业可能将加速回归。

