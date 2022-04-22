山西省今年第一季度GDP同比增长6.5%

山西省今年第一季度生产总值（GDP）为5513.12亿元（人民币，下同，约1161亿新元），同比增长6.5%。

山西省统计局今天（22日）发布的新闻稿，一季度山西全省地区生产总值为5513.12亿元，按不变价格计算，比上年同期增长6.5%。其中，第一产业增加值为154.01亿元，增长6.0%；第二产业增加值为2802.96亿元，增长8.4%；第三产业增加值为2556.16亿元，增长5.0%。

一季度，山西全省规模以上工业增加值增长11.0%，超过全国4.5个百分点。从三大门类看，采矿业增长11.1%，制造业增长11.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%；从煤与非煤看，煤炭工业增长11.4%，非煤工业增长10.6%。

一季度，全省社会消费品零售总额1788.3亿元，增长2.1%。分城乡看，城镇消费品零售额1466.8亿元，增长2.3%；乡村消费品零售额321.5亿元，增长1.2%。

一季度，全省城镇居民人均可支配收入9790元，增长5.6%，超过全国0.2个百分点；农村居民人均可支配收入4121元，增长6.2%。城乡居民人均收入比值2.38，比上年全年缩小0.07。

新闻稿称，一季度全省经济稳中向好，总体运行在合理区间，但同时必须深刻认识当前形势的复杂性严峻性。