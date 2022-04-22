倪岳峰与王晓晖分别任河北四川两省一把手

中共中央任命河北和四川一把手，海关总署署长倪岳峰出任河北省委书记，中宣部常务副部长王晓晖出任四川省委书记。

据新华社报道，中共中央决定，倪岳峰任河北省委委员、常委、书记，王东峰不再担任河北省委书记、常委、委员职务；王晓晖任四川省委委员、常委、书记，彭清华不再担任四川省委书记、常委、委员职务。

公开资料显示，倪岳峰1964年生，曾任合肥工业大学教师、山东省青岛市科委主任助理、青岛市计委副主任等职。他1997年进入国家海洋局工作，先后任科技司副司长、司长，海洋环境保护司司长、副局长。2003年，倪岳峰出任全国人大环境与资源保护委员会委员，2008年任全国人大环资委副主任委员，为副部长级。

他2011年调职福建，历任福建省政府副省长、党组成员，省委常委、省纪委书记，省委常委、福州市委书记，省委副书记、福州市委书记等职。

倪岳峰2017年回北京工作，出任海关总署党组书记（正部长级）、副署长，2018年3月任海关总署署长、党组书记。

王晓晖1962年生，在吉林大学法学院毕业后一直在中宣部工作，曾担任宣传教育局副处长、处长、助理巡视员，政策法规研究室副主任，舆情信息局局长，理论局局长，中宣部副秘书长。

他在2009年担任中宣部副部长，并先后同时担任新闻发言人、中央政策研究室副主任、中央政策研究室常务副主任。

王晓晖在2018年出任中宣部常务分管日常工作的副部长、中央文明办主任，国家电影局局长。