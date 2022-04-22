美将知乎等17家中企列入退市风险名单

美国证劵交易委员会（SEC）周四（21日）再将知乎、理想汽车等17家在美上市中企加入退市风险名单，这是自3月以来第五批被纳入名单的中概股公司。

综合澎湃新闻、财联社、中新财经等报道，被列入名单的17个中概股包括知乎、诺华家具、LOVARRA、万春医药、瑞幸咖啡、极光移动、Scientific Energy、中国食品、Value Exchange International、泽尔西西医疗集团、Entrepreneur Universe Bright Group、中比能源、中网载线、尚乘国际、百世集团、理想汽车和贝壳。

SEC称，上述17家公司提交申辩的截止时间为美东时间5月12日，若无法证明不具备被摘牌的条件，则会被列入“确定摘牌名单”。

这是3月以来第五批被纳入退市风险名单，早前被加入名单的中国企业包括百度、爱奇艺等。

按照SEC公布的《外国公司问责法案》实施细则，被列入“确定摘牌名单”的公司需要在（自披露第一份年报开始计算、且2021年当做第一年）三年内提交当局需要的文件。如果“确定摘牌名单”中的公司没有提交或提交的文件不符合当局要求，理论上将会在披露2023年年报后（2024年初）面临立即从纽约证券交易所和纳斯达克退市。

对此，多家中国企业今天已做出回应。知乎相关工作人员回应称，公司已完成在香港的双重主要上市，后续会密切关注进展，该事件对知乎影响有限；贝壳方面则称，公司一直在积极寻求可能的解决方案，以最大程度地保护股东的利益，并将继续确保遵守中美相关法律法规，保持在纽约证券交易所的上市公司地位。

理想汽车也称，在持续寻找解决方案，“一方面已经在去年完成香港主要上市，两地的股票可以互换，美股投资人可随时转换为在香港持有，香港主要上市的上市地位不会受美股相关监管影响（和香港二次上市不同）。另一方面也在根据国内外监管要求，积极配合审计底稿相关的工作。以上不会对公司实际业务经营有任何影响。”

4月21日，在博鳌亚洲论坛2022年年会期间，中国证券监督管理委员会副主席方星海说，近期中美之间的谈判进展非常顺利，也有信心在不久的将来达成一个合作协议，能够对中概股进行上市审计的会计师事务所开展监督检查更有依据。