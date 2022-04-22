港下月放宽航班熔断机制 允许非居民抵港

香港特区政府将于5月1日起调整抵港航班熔断机制，同时取消非香港居民入境限制，并于机场“检测待行”安排加入额外快速抗原测试。

据《明报》报道，新规定下，熔断机制门槛改为同一班抵港民航客机上五名或以上的乘客，或全机乘客总数的5%乘客确诊，以较高者为准；或有三名或以上乘客抵港确诊，以及有关航班允许一名或以上未能符合《预防及控制疾病（规管跨境交通工具及到港者）规例》指明条件的乘客登机来港，停飞日数也减少至五天。

当局解释，留意到社会各界对个别航线熔断机制的意见，包括认为相关触发指标过于严苛，而熔断机制自本月1日至本月20日共触发25次，影响数以千计准备回港的香港居民，容易打乱来港者行程，并严重影响航空公司的运作，加上目前与香港有密切往来的海外地区，疫情水平大致呈下降趋势并且相差不大，月初解除九国禁飞令后，输入个案比率不升反跌，由3%下降至1%，所以决定调整熔断机制门槛，以平衡市民大众及社会各界对恢复社交经济活动的期望。

港府也决定由下月起，允许过去14天曾在海外地区逗留的非香港居民，按与香港居民相同的登机、检疫及检测安排来港，包括完成疫苗接种、起飞前接受核酸检测取得阴性结果，以及预订指定检疫酒店。

当局解释，由于来自同一地区的香港居民与非香港居民的公共卫生风险相同，整体入境人流会按指定检疫酒店数目加以控制，加上海外抵港乘客仍须按严谨的入境防控措施，政府认为风险可控。

当局也在目前机场“检测待行”安排中，加入额外快速抗原测试，抵港者5月起须于接受核酸检测时，同时接受快速抗原测试。

香港今天通报新增574起确诊病例，15人染疫死亡。