广西选出出席中共二十大代表 习近平全票当选

中共广西壮族自治区代表会议4月21日至22日在南宁召开，会议选举产生广西出席中共二十大的代表。在广西参选的中共中央提名的代表候选人习近平，以全票当选二十大代表。

据新华社报道，代表们认为，习近平全票当选二十大代表，是广西250多万名党员、15万多个基层党组织的共同意愿，充分体现了5700万广西各族干部群众对习近平的衷心爱戴，反映了亿万人民紧跟伟大复兴领航人踔厉笃行，开创更加美好未来的共同心声和强烈愿望。

报道称，代表们纷纷表示，要深刻领会“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心，把习近平的关心和激励转化为干事创业的实际行动，以优异成绩迎接二十大胜利召开，向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标阔步前进。

据《广西日报》本月18日报道，中共广西自治区第十二届委员会第三次全体会议17日在南宁召开，会议强调“要尽职尽责，以高度的政治自觉锤炼党性、忠诚核心”，“永远拥戴领袖、捍卫领袖、追随领袖”。

会议也提出，“要尽心尽力，以高度的思想自觉深化认识、信赖核心”；以及“要尽严尽实，以高度的行动自觉步调一致、维护核心”。

中共广西自治区党委18日在一场通报十二届三次全会情况的发布会上，也介绍了一部题为《紧跟伟大复兴领航人踔厉笃行》的专题片。广西自治区党委宣传部分管日常工作的副部长崔佐钧形容，该纪录片“表达了全体人民忠诚领袖、拥戴领袖、捍卫领袖、追随领袖，紧跟伟大复兴领航人踔厉笃行的共同心声”。