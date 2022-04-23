李家超据传有意重设中央政策组

发布 / 2022年4月23日 9:29 AM

更新 / 2022年4月23日 10:07 AM

香港特首参选人李家超据传有意在新一届政府重设类似于中央政策组的组织，担当政府心战室角色，强化幕僚系统，助特首及官员把握舆论民情。（路透社档案照）
香港特首参选人李家超据传有意在新一届政府重设类似于中央政策组的组织，担当政府心战室角色，强化幕僚系统，助特首及官员把握舆论民情。（路透社档案照）

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香港特首参选人李家超目前仍在集中精力撰写政纲；消息人士透露，李家超有意重设被现任特首林郑月娥取消的中央政策组，以强化幕僚系统，帮助把握舆论民情。

据网媒香港01引述消息人士报道，李家超有意在新一届政府重设类似于中央政策组的组织，名称或有变，预计会有政策研究或统筹等字眼。该组织与中央政策组功能类似，担当政府心战室角色，强化幕僚系统，助特首及官员把握舆论民情。

李家超也有意重新招揽人才出任特首办高级特别助理，加强香港与中国大陆对接联系，让政策更好地与大陆内接，融入国家发展大局。过去出任此职的是《文汇报》出身的陈建平，早在董建华年代已获重用，他长期与大陆政界打交道，与时任港澳办主任鲁平有私交。

另外，李家超也计划重设新闻统筹专员，制定新闻公关策略、担任特首发言人，此职位自林郑上任后一直悬空，但未必会在政纲详细提及。

李家超据传还有意设立政务司副司长和财政司副司长，并增设副局长和政治助理，扩大问责团队。

消息称，竞选团队仍在反复讨论，政纲不断增删，料下周一（25日）作最后定稿。

中央政策组早于1989年成立，负责民情评估、政策研究、应对传媒等，历任特首对中策组定位各有喜好，例如曾荫权年代强重视心战室功能，负责制定传媒策略、重大决策；梁振英2012年上任，由邵善波出任中策组首席顾问，不止负责政治工作，更肩负人事选拔。

不过，林郑月娥在2017年上任后，将中策组改为“政策创新与统筹办事处”，负责政策研究、创新和跨部门协调工作，高薪招聘年轻人加入，但外界批评多年来成效欠佳，例如2019年反修例风波爆发，就被批评不掌握民情舆论。

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