李家超据传有意重设中央政策组

香港特首参选人李家超目前仍在集中精力撰写政纲；消息人士透露，李家超有意重设被现任特首林郑月娥取消的中央政策组，以强化幕僚系统，帮助把握舆论民情。

据网媒香港01引述消息人士报道，李家超有意在新一届政府重设类似于中央政策组的组织，名称或有变，预计会有政策研究或统筹等字眼。该组织与中央政策组功能类似，担当政府心战室角色，强化幕僚系统，助特首及官员把握舆论民情。

李家超也有意重新招揽人才出任特首办高级特别助理，加强香港与中国大陆对接联系，让政策更好地与大陆内接，融入国家发展大局。过去出任此职的是《文汇报》出身的陈建平，早在董建华年代已获重用，他长期与大陆政界打交道，与时任港澳办主任鲁平有私交。

另外，李家超也计划重设新闻统筹专员，制定新闻公关策略、担任特首发言人，此职位自林郑上任后一直悬空，但未必会在政纲详细提及。

李家超据传还有意设立政务司副司长和财政司副司长，并增设副局长和政治助理，扩大问责团队。

消息称，竞选团队仍在反复讨论，政纲不断增删，料下周一（25日）作最后定稿。

中央政策组早于1989年成立，负责民情评估、政策研究、应对传媒等，历任特首对中策组定位各有喜好，例如曾荫权年代强重视心战室功能，负责制定传媒策略、重大决策；梁振英2012年上任，由邵善波出任中策组首席顾问，不止负责政治工作，更肩负人事选拔。

不过，林郑月娥在2017年上任后，将中策组改为“政策创新与统筹办事处”，负责政策研究、创新和跨部门协调工作，高薪招聘年轻人加入，但外界批评多年来成效欠佳，例如2019年反修例风波爆发，就被批评不掌握民情舆论。