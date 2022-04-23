上海新增12死亡病例 孙春兰：社会面清零获阶段性成果

上海昨天（22日）新增本土冠病确诊病例2736起，无症状感染者2万零634人，另有12人离世；中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰昨天说，上海社会面清零行动已取得阶段性成果。

据“上海发布”微信公众号昨天消息，孙春兰昨天在上海调研指导疫情防控工作时说，上海社会面清零攻坚行动取得重要阶段性成果，但同时仍要深刻认识到当前上海疫情形势依然严峻复杂，新增阳性感染者仍位居高位，正处于爬坡过坎、不进则退的关键时期。

她也重申，必须要坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，保持攻坚态势，巩固扩大攻坚成效，尽早实现社会面清零目标，尽快恢复正常生产生活秩序。

据“健康上海12320”微信公众号今天通报，上海昨天新增本土冠病确诊病例2736起，无症状感染者2万零634人，其中1120起确诊病例为此前无症状感染者转归，1542起确诊病例和2万零490例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。

上海昨天还新增12起死亡病例，平均年龄88.2岁，最大年龄99岁。12名患者均合并有严重的慢性多脏器疾病，包括支气管哮喘，呼吸功能衰竭，冠心病，心功能不全，心律失常，高血压，脑梗后遗症，阿尔兹海默症等。

通报称，患者入院后，因原发基础疾病严重，病情进展迅速，经抢救无效死亡，死亡的直接原因均为基础疾病。

上海本周三（20日）宣布两个市辖区实现“社会面清零”后，昨天起全市开展社会面清零攻坚九大行动，持续加强检测筛查。官方并称，在实现社会面清零后，可根据“三区”划分相关要求，逐步、分批、有序开放社会面人员流动和生产生活。