秦刚：中美应共同维护全球粮食安全

中国驻美大使秦刚周四（21日）说，中美农业应互相合作，帮助减少全球粮食供应的不稳定性和不确定性，共同维护全球粮食安全。

据中国驻美大使馆昨天于官网发布的新闻稿，秦刚于美东时间周四在艾奥瓦州出席中美农业高层研讨会，并发表演讲。

秦刚称，2021年，中美双边农产品贸易额达464亿元（美元，下同，约636亿新元），创下历史纪录。中美第一阶段经贸协议的执行使美国农民增加数十亿元的油籽、谷物和肉类出口，特别是提升了中西部腹地州农民的福祉。事实证明，中美经贸关系的本质是互利共赢，两国早日恢复正常经贸往来是双方普遍呼声。

秦刚强调，中美作为农业大国和农产品贸易大国，应当携手应对挑战，保持农业稳定发展，增强农产品供应链韧性，保障本国粮食安全，并积极促进国际粮食安全合作，促进全球经济发展和社会稳定。

他续称，中美必须深化经贸合作，促进农产品双向、正常贸易，消除目前存在的加征关税等障碍，为业界创造稳定的营商环境；必须深化政策信息交流，尽快恢复农业对话机制，加强沟通交流；须深化国际协同，在维护全球粮食安全方面发挥中美两个大国应有的作用。

秦刚认为，从战略角度推动中美农业互利合作，既有利于丰富中国老百姓的“粮袋子”，增加美国农民的“钱袋子”，也有利于减少全球粮食供应的不稳定性和不确定性，同时有利于全球应对气候变化的努力。

研讨会由中国驻美使馆、美国腹地中国协会、中国农业国际交流协会主办，河北省副省长时清霜、世界粮食奖基金会名誉主席奎因大使、两国农业部官员等500人通过线下线上方式出席。

受俄乌冲突影响，北京近来高度重视粮食安全。中国央行行长易纲昨天在博鳌亚洲论坛上强调，中国货币政策的首要任务是维护物价稳定。今年，粮食生产和能源供应对物价稳定非常重要，只要确保粮食生产和能源供应，物价将稳定在合理区间。

不过，据财新网报道，中国国内玉米期货价格创历史新高。4月20日，玉米期货主力合约首次突破3000元（人民币，下同，约632新元）大关。4月21日，玉米期货主力合约一度冲高至每吨3014元，最终报收每吨3004元。整体来看，2022年以来，中国玉米期货已上涨11.28%。