选举投票日前公布民调 远见败诉被罚100万元新台币

台湾中央选举委员会指控远见杂志在2020年总统大选前违法发布民调资料，开罚公司及代表人共100万元（新台币，下同，4万6000新元）罚款；远见不服提告上诉，但法院认定判决无误，判败诉。

据台湾《联合报》今天（23日）报道，台北高等行政法院判决指出，民众于2020年1月4日在远见天下文化出版股份有限公司所经营的远见杂志网站，点击阅览标题为《政党支持度绿升蓝跌 三成民众对大陆印象变差》文章，内文提及，蓝绿两大政党的支持度已呈现大幅翻转的情况，怀疑间接影响民众的投票意愿。

第15任总统副总统及第10届立法委员选举的投票日为2020年1月11日。

中选会认定，远见公司于2020年1月3日（即选举投票日前10日起至投票时间截止前），发布有关选举的民意调查资料，违反总统副总统选举罢免法，于同年7月16日裁处远见公司及其高姓代表人各50万元罚款。远见不服，循序提起行政诉讼，请求撤销原处分。

远见主张，此案件原本台北巿选委会调查认为没有违法，建议不予裁罚，且民意调查内容，并非针对大选有关“候选人”或“选举”的投票意向，应不属选举民调，且问卷内诸多题目均为每年固定询问，政党支持度是指受访者平常对政党主张认同倾向之比例，也不是投票意向。

法院指出，北巿选委会的决议，仅具建议性质，仍须由中选会进行审议并作出是否裁罚；大选投票日将届之际，将民众有关政党认同度所为的意见表达，予以调查汇整计算的资料，符合选罢法所称“有关选举的民意调查资料”。

法院认定，原处分裁处远见公司及高姓代表人各罚50万元，已属法定最低罚款，此案件没有因个案情节，另有应审酌事项或依法应加重或减轻事由，此案件也没有裁量瑕疵或违反比例原则等情形，原处分并无违误，判远见败诉，可上诉。