福建省金融投资副总经理蒋云明被查

福建省金融投资有限责任公司党委委员、副总经理蒋云明涉嫌严重违纪违法，目前正接受福建省纪委监委纪律审查和监察调查。

福建省纪委监委官网昨晚（22日）公布上述消息。

据中新经纬报道，就在一个月之前，兴业银行公告称，公司监事会收到蒋云明递交的书面辞呈，因工作调动原因，蒋云明决定辞去公司监事会主席、监事职务。

3月25日，兴业银行副行长兼董事会秘书陈信健在2021年年度业绩说明会上通报，根据福建省委最新工作安排，该行监事会主席蒋云明将调福建省金融投资公司任职。

福建省政府网站4月1日发布的干部任免通知显示，经研究同意，聘任蒋云明为福建省金融投资有限责任公司副总经理(保留省管企业正职待遇)。

公开简历显示，今年57岁的蒋云明是福建福州人，1987年7月参加工作。蒋云明是兴业银行创始员工之一，曾任兴业银行证券业务部业务科副科长、发行部经理，兴业证券公司总经理助理兼投资银行部经理，兴业银行办公室副总经理，兴业银行董事会秘书处总经理兼办公室副总经理，兴业银行办公室总经理，兴业银行北京分行行长。

2010年初，蒋云明从兴业银行北京分行行长升任总行副行长，此后长期分管该行金融市场业务板块。2016年初，蒋云明转任该行监事会主席，直至今年3月辞任。

兴业银行2021年年报显示，蒋云明在报告期内从公司获得的税前报酬为131.46万元人民币（27.72万新元）。