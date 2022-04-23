李克强与斯里兰卡总理通话：中国愿提供急需民生帮助

中国国务院总理李克强昨天（22日）与斯里兰卡总理马欣达通电话时，称中国愿意向斯里兰卡提供急需民生帮助。

据新华社报道，李克强昨天下午在中南海紫光阁应约马欣达通电话。

李克强说，中斯传统友谊深厚，互为战略合作伙伴，中国愿同斯里兰卡巩固政治互信，加强发展中国家间的团结互助，深化各领域务实合作，推动两国关系健康稳定发展。

他称，中国对斯方面临的困难和挑战感同身受，愿在力所能及范围内向斯里兰卡提供急需民生帮助。中国愿意在不干涉内政原则下，为斯经济社会平稳发展发挥建设性作用，继续推进两国务实合作项目，尽早启动自贸协定商签工作，提升互利合作水平。

据中方新闻稿，马欣达感谢中国向斯提供紧急人道主义援助，赞赏中国在斯面临困难之际给予斯里兰卡有力支持。马欣达并称，斯里兰卡愿同中国加强金融、经贸、旅游等领域合作，推进双边自贸协定谈判进程，推动斯中合作不断深化。

斯里兰卡数周以来因食品和燃料短缺而爆发抗议活动，近日还造成首起死亡事件；这加剧了民众要求总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨辞职的呼声。斯里兰卡总统拉贾帕克萨本周早些时候也下令为期三天的军事部署。

据中国商务部本月13日引述斯里兰卡《每日镜报》报道，斯里兰卡驻华使馆在一份声明中称，斯里兰卡驻华大使科霍纳（Palitha Kohona）代表斯政府与中国国开行签署5亿美元（6.86亿新元）贷款协议，此贷款将为斯经济注入急需的外汇，帮助斯政府加快后疫情时代经济复苏。

科霍纳称，这将有助于推动斯经济复苏和增长，提振投资者信心，促使卢比升值。