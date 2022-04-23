港专家：放宽航班熔断机制对疫情反弹风险不大

香港特区政府昨天（22日）宣布放宽从5月1日起抵港航班的熔断机制触发门槛，港府专家顾问、中大呼吸专科讲座教授许树昌认为，香港社会有一定免疫保护，放宽相关机制对香港疫情反弹风险不高。

据香港《星岛日报》今天（23日）报道，许树昌在电台节目上说，冠病疫情在复活节假期后没有出现反弹，相信是因第五波疫情至今已有约110万人确诊，实际上更可能有逾400万人有抗体，加上首剂疫苗接种率超过九成，第二针亦超过八成，社会有一定的免疫保护，疫情大反弹的风险较低。他估计，港府会再观察多两周，若没有出现明显大反弹，才进一步放宽社交距离措施。

针对港府放宽航班熔断机制，许树昌说，目前香港隔离设施充足，加上旅客上机前须提供48小时内的核酸检测阴性证明，抵港后也要立即进行核酸及快速检测，并接受七天酒店检疫，因此他认为放宽有关机制对香港疫情反弹的风险不高。

不过，他说，目前三岁至11岁儿童疫苗覆盖率仍不理想，首针接种率约65%，第二针接种率更低于40%，情况仍令人担心。他强调，学生上学前进行快速检测，只能找出病毒量较高的个案，不会增加免疫力，不能取代接种疫苗，因此港府仍需要继续推高相关年龄群组的接种率以达至安全水平。

被问到目前是否适合进行全民检测，许树昌认为，这需要考虑几个因素，包括香港疫情是否一直维持三位数、不再进一步回落，以及中国大陆是否继续坚持“动态清零”的防疫政策。

他说，“动态清零”是国家政策，若大陆坚持，而香港疫情未达清零，但又想与大陆通关，届时可能需要进行全民检测。他续称，近期确诊人数由600多人下跌至500多人，疫情似乎正在回落，因此不急于现在进行全民检测。

港府昨天宣布放宽航班熔断机制，同时取消非香港居民入境限制，并于机场“检测待行”安排加入额外快速抗原测试。

新规定下，熔断机制门槛改为同一班抵港民航客机上五名或以上的乘客，或全机乘客总数的5%乘客确诊，以较高者为准；或有三名或以上乘客抵港确诊，以及有关航班允许一名或以上未能符合《预防及控制疾病（规管跨境交通工具及到港者）规例》指明条件的乘客登机来港，停飞日数也减少至五天。