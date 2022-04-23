上海卫健委：疫情新增幅度大与社区聚集性疫情有关

上海市昨天新增2万起以上本土冠病阳性病例，上海市卫生健康委一级巡视员吴乾渝说，上海市疫情增加幅度大、感染人数增加原因与近期社区、建设工地等聚集性疫情有关。

据中国新闻网报道，吴乾渝今早（23日）在疫情记者会上说，从近阶段疫情数据可以看出，当前上海疫情形势依然严峻复杂，新增阳性感染者总量基数大、仍处于高位波动，总体在封控区、管控区、集中隔离点内发现。

她说，上海昨天的新增本土病例中，浦东新区、松江区、宝山区、黄浦区和杨浦区增加幅度较大。她认为，这与近期社区，特别是老旧小区共用卫生间和厨房等现象普遍存在有关；另外，建设工地、企业等聚集性疫情也普遍存在。

吴乾渝说，针对聚集性疫情较为突出的企业、工地等，上海将进一步强化单位主体责任，落实封控措施，严格落实闭环管理，加强健康监测和人员筛查，做好厂区内的环境清洁消毒，督促员工做好个人防护。

上海昨天（22日）新增本土冠病确诊病例2736起，无症状感染者2万零634人，另有12人离世。目前，在定点医疗机构接受治疗的重型患者157例、危重型患者18例。

中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰昨天在上海调研指导疫情防控工作时说，上海社会面清零行动已取得阶段性成果，但同时仍要深刻认识到当前上海疫情形势依然严峻复杂，新增阳性感染者仍位居高位，正处于爬坡过坎、不进则退的关键时期。