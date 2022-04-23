北京环球影城一游客乘过山车后突发状况身亡

一名游客在北京环球度假区霸天虎过山车区域出现突发状况，抢救无效死亡，北京环球度假区已暂时关闭霸天虎过山车骑乘设备。

北京环球度假区昨晚（22日）发布公告称，本周初，一位游客在北京环球度假区霸天虎过山车区域出现突发状况，需要医疗救助。北京环球度假区立即采取心肺复苏、使用自动体外除颤器（AED）等急救措施，并及时送医，之后了解到该游客经抢救无效不幸身故。

北京环球度假区称，对逝者及其亲属遭遇的不幸深感悲痛并向逝者亲属致以最深切的慰问。

度假区还说，出于审慎考虑以及配合相关部门核查的需要，该骑乘设备暂时关闭。经全面核查，该设备按设计要求正常运转且符合安全标准，将尽快恢复该设备运营。

据北京日报客户端报道，业内人士建议游客结合自身实际情况，出发前仔细查看各项体验项目的安全要求，入园后仔细阅读安全提示与警示标志，根据自身情况选择合适的项目。

北京环球影城历经20年的项目建设和筹备运营，于去年9月20日正式开幕，是世界上第五座、亚洲地区第三座环球影城，是目前北京最热门的旅游景点之一。

去年10月，北京环球影城的霸天虎过山车也曾发生运行中突然停驶的事件，游客最后在工作人员引导下从轨道旁的维修梯撤离。

北京环球影城当时发布声明称，过山车在运行过程中，因工作人员监测到系统提示信号，出于审慎安全考虑，按照运行规范第一时间启动安全停车程序，该车辆平稳停靠于预设安全撤离平台，随后工作人员引导游客安全离开。后经技术专家组排查确认无安全风险后，设备约20分钟后恢复运行。

