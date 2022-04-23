郑永年：经济全球化符合人性且不会消失

香港中文大学（深圳）教授、前海国际事务研究院院长郑永年谈及全球化议题时说，全球化会受单边主义、保护主义抬头影响，但经济全球化发展符合人性、不会消失，反全球化发展不符合人性，各国应该比拼谁更开放。

据澎湃新闻报道，郑永年在博鳌亚洲论坛2022年年会“弥合全球大分化”分论坛上说，从20世纪80年代到全球金融危机之间的超级全球化已经不复存在，但是有限全球化还会依然保持。

他认为，过去近40年的超级全球化之所以存在，受益于全球各国经济上互相依赖，和以联合国为中心的国际组织比较有效地运作，能制约调节大国的行为。但现阶段技术资本和政治力量背道而驰，无论美国内部、欧洲内部还是其他国家内部，这两种势力的斗争和较量依然存在。

但他表示，对于全球化还是比较乐观的，因为经济发展对国家来说非常重要。

郑永年强调，经济的发展和经济全球化是符合人性的，而反全球化发展是违反人性的。当前全球化遇到困难，导致全球产业链、供应链受影响，但大家对现状的不满是全球化向前发展的巨大动力。因为全球化创造了巨量财富，但能不能有效控制民粹主义、能不能继续推进全球化，是当前解决问题的关键。

“经济是基础，政治是上层建筑。现在第四次工业革命方兴未艾，未来的秩序是由技术和创新决定的，所以我们要从冷战思维走出来看全球化”，郑永年认为，弥合全球大分化是因为脱钩造成的，当前各国应该比拼谁更开放，最后的赢家就是那个最开放的国家。