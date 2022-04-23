中国海军发宣传片 被指暗示第三艘航母将面世

今天（23日）是中国海军成立73周年，海军昨天公开发布的航母主题宣传片被指暗含“彩蛋”，暗示中国第三艘航母即将面世，有中国军事专家认为，第三艘航母研发采用很多新技术，相信应该在今年下半年可以下水。

中国海军昨天发布六分多钟的航母主题宣传片《深蓝！深蓝！》，展示中共十八大以来海军部队转型建设取得的成就。

值得注意的是，正片结束后有近20秒的后续故事，内容讲述一名海军人员接到来自母亲的电话，他回应说，“三胎”，此时镜头依次掠过中国航母辽宁舰（舷号“16”）、山东舰（舷号“17”）的滑跃甲板，最后停留在画面留白，话外音是：“安排”。

宣传片播出后引起舆论关注，注意力都集中在结尾处的“三胎”，认为这似乎等于官宣第三艘航母距正式公布不远了。

中国官媒环球网报道说，网友们的联想并非空穴来风，这部宣传片由海政宣传局和中国军号联合出品，都是解放军官方机构，第三艘航母或许距离和世人见面的时间不久了。

《环球时报》引述军事专家宋忠平报道说，当前中国已经有辽宁舰和山东舰两艘航母的建造经验，尤其是山东舰的建造使得中国积累了丰富经验，对第三艘航母的建造有重要意义。

宋忠平认为，“分析我国航母建造规律，航母建造到下水一般需要三到四年，因此可以认为，第三艘航母建造也应该遵循这个周期。但是第三艘航母的建造使用了很多新技术，比如从卫星图片上可以看出与前两艘航母不同，这艘运用了电磁弹射技术，因此研发周期可能会更长一些，相信应该在2022年下半年可以下水。”

香港《南华早报》本月17日曾引述消息人士报道称，上海因冠病封控措施减缓了中国的造船计划，并可能影响第三艘航空母舰下水的日程。各方原本预料，中国海军会在本月23日成立73周年庆之际，举行国产003型航母的下水仪式。

报道引用消息人士的消息称，上海持续暴发的疫情造成了一些关键部件的延迟，下水典礼也可能因疫情暴发期间组织困难而推迟。