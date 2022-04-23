中国官媒发文批评上海劣质保供物资

上海市近期频繁发生民众收获以次充好、质量低劣物资等问题；继上海市纪委监委称要彻查背后有无收受回扣等利益输送行为后，中国官媒也发文批评相关行为，并强调任何违法行为都会受到最严厉处置。

中共中央机关报《人民日报》海外版旗下新媒体《侠客岛》昨天（22日）在微博发文称，近期上海频传居民收到的物资中存在以次充好、质量低劣、“山寨品牌”，甚至有过期产品、变质食品等问题，并形容这些被爆出的问题“离谱”。

文章称，平常这种采购肯定要通过招标流程，全链条监管，但在紧急状态下，各乡镇及街道各自找供应商，相信是因没有招标及监管而产生问题。而某些人会认为，这是发财的机会，在这个短暂而混乱的真空期，可以不择手段、不讲良心牟利。

文章认为，要做好保供，应该靠市、区两级集中对接大型供应商、完成统一采购。一旦各自为营，保供工作就可能出现混乱。

文章最后强调，抗疫是“战时状态”，最要紧的是打赢。既然是战斗，指挥不力、调度不周、料敌大意、临阵脱逃、“前方吃紧、后方紧吃”，都会受到最严厉的军法处置。

根据“廉洁上海”微信公众号昨天（22日）消息，上海市纪委监委将部署对保供物资采购发放开展专项监督检查，并强调，免费“大礼包”出现问题，既是对财政资源的浪费，更是对政府公信力的伤害，必须严肃追究、彻查到底。

《侠客岛》近日两度发文批评抗疫问题，日前也曾发文批评有地方官员懒散，不理全国经济，一刀切封控堵路防止疫情流入自己的城市。