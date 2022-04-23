台外长与基辅市长通话 援助乌克兰800万美元

台湾外交部长吴钊燮昨天（22日）与乌克兰首都基辅市长克里琴科视讯通话，宣布援助乌克兰800万美元（约1097万新元），以直接协助乌克兰境内遭受战争危害的人民。

据台湾外交部官网发布的新闻稿，吴钊燮在通话中除表达台湾人民对乌克兰人民遭逢无情战火的诚挚关心与慰问，同时宣布将转赠台湾民众募捐的300万美元给基辅市，另提供乌克兰当地六所医疗机构500万美元，总计800万美元。

吴钊燮说，俄罗斯挥军入侵乌克兰，不仅对乌克兰人民造成巨大伤害，也对国际秩序与民主社群造成严峻威胁。台湾与乌克兰同为民主理念相近伙伴，也同样站在抵挡威权主义扩张的前线，乐愿同舟共济，发挥人道关怀，与乌克兰人民站在一起。

据台湾外交部新闻稿，克里琴科说，俄罗斯入侵乌克兰绝对是战争行为，而非所谓“特别军事行动”，乌克兰抗俄不仅攸关区域及全球和平，更是为捍卫全球的民主自由价值而战，呼吁国际社会严厉谴责并全面制裁俄罗斯。

他还说，乌克兰感谢台湾政府与人民的温暖支持，期盼战争尽快结束，战后乐愿邀请吴钊燮访问基辅，并将亲自作陪导览重建后的家园。

台湾外交部称，俄乌战事爆发以来，台湾持续以实际行动支持乌克兰，战争之初即透过波兰战略储备署运送27吨医疗物资，分赠波兰及乌克兰境内的乌克兰人民，3月17日启运由台湾民众捐赠的650吨人道救援物资，通过斯洛伐克与波兰等邻近国家运达乌克兰。

外交部还通过财团法人赈灾基金会成立专户，给台湾民众提供捐款管道，一个月内募集将近9.4亿元新台币（约4400万新元）。台湾还分配并陆续拨付超过2000万美元提供乌克兰邻近国家，协助安置乌克兰难民。