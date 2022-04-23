台湾确诊例持续写新高 下周讨论拟简化疫调作法

台湾今天（23日）通报新增4126起本土冠病确诊病例，持续写下单日确诊新高；中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天说，已与台北等六县市就“重点疫调”达成共识，下周将讨论拟定简化疫调作法。

综合台湾《联合报》和《自由时报》报道，台湾今天新增4126起本土病例和78起境外输入病例，无新增死亡病例，但通报新增10起中症个案、一起重症个案。

在新增本土病例中，新北市占最多，达1563起，其次是台北市的945起，双北市累计通报2000起以上，占了总病例的一半以上。

因应冠病疫情持续严峻，指挥中心今天与台北市、新北市、基隆市、桃园市、高雄市、花莲县六县市进行“冠病防疫综合讨论会议”，并初步就“重点疫调”达成共识。

陈时中说，因应奥密克戎传播速度快、轻症患者多的特点，政府必须简化疫调作法，不能拖垮公共卫生的量能，影响医疗照护。

他说，会议大方向是简化疫调作法，居家隔离的强度和时间必须缩短，避免影响社会经济活动和正常生活。

针对重点疫调的对象、实施方法有四大重点，一是确诊者发病日或采检日前两天起所有接触的密切接触者；二是密切接触者范围仅简化包括同住亲友、同班同学、同办公室、同工作场域同事；三是确诊者应主动通知同住亲友、校方、公司、机关的防疫长，并提供防疫长的联系资料给卫生局；四是由卫生局发送正式通知及名册格式给校方、公司、机构，并协助匡列密切接触者传回名册，依照名册开立电子居家隔离单。

另外，各县市也建议一定要以筛检取代或降低居家隔离强度，陈时中说，很多县市首长对于居家隔离天数从10天将至七天表示认同，但对于强度电子围篱等，各县市持有不同意见，指挥中心决议将在后天（4月25日）召开第二次讨论会议。