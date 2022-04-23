上海闵行市监局立案调查“龙仁粉丝”供货商

上海各区政府发放的保供物资质量问题频出，引发民愤，闵行区市场监管局对“龙仁粉丝”的供货商江苏宏信超市连锁股份有限公司立案调查。

上海多个区政府本周陆续向居民发放生活保障物资，但浦东和闵行等区居民相继在网上发贴，曝光许多物资存在质量问题，生产企业还有不良记录，其中包括闵行区虹桥镇发放的保障物资存在“粉丝生产企业于两年前注销”的问题。

多名上海市虹桥镇居民本月19日在网络平台投诉，称自己收到的闵行区虹桥镇政府最新发放的物资中，多款物资存在假冒仿制问题。当中投诉热度较高的为仿冒的龙口粉丝。

据天目新闻报道，有居民反映，收到的物资中包括一袋龙口粉丝，可包装上的名称却是“尨口粉丝”，邻居们收到的物资中也出现了“龙仁粉丝”“龙廿粉丝”“鑫口粉丝”等，唯独没有写法正确的龙口粉丝。

据澎湃新闻报道，闵行区市场监管局核查发现，虹桥镇发放的上述保障物资供应商为江苏宏信超市连锁股份有限公司，其销售的“龙仁粉丝”标示生产商为夏邑县汇龙食品有限公司。

经查，该批粉丝外包装打印的生产日期年份为2022年，而标注的生产企业已于2020年6月注销。闵行区市场监管局根据《食品安全法》的规定对供应商江苏宏信超市连锁股份有限公司立案调查，并对该产品进行抽样送检。

闵行区市场监管局也向河南商丘市市场监管局发出协助调查函，案件正在进一步调查过程中。

据“廉洁上海”微信公众号昨天（22日）发布的消息，上海市纪委监委将部署对保供物资采购发放开展专项监督检查，并强调，免费“大礼包”出现问题，既是对财政资源的浪费，更是对政府公信力的伤害，必须严肃追究、彻查到底。