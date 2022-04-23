谭耀宗预告李家超政纲不会涵盖所有政策

香港特首参选人李家超预计本月底将公布政纲，李家超竞选办主任谭耀宗透露，李家超的政纲仅属方向性，不会如《施政报告》般巨细无遗，涵盖所有政策议题。

据网媒香港01报道，谭耀宗在电台节目上预告，李家超将公布的政纲会比较方向性和原则性，无法涵盖所有政策，一定会有许多方面未能提及。

他举例说明，在房屋问题上会着手改善架构、加快流程。至于通关方面，早前商讨如何安排配额时就已非常困难，但李家超都有能力解决，只是因疫情反弹而无公布。

谭耀宗还透露，若政纲如期于本月底出炉，到时将举行发布会。他并称，随着疫情缓和社交距离措施放宽，李家超未来将会安排更多出访行程，与市民和青年交流，但毕竟仍有许多限制，因此希望公众体谅探访活动的不足。

针对李家超的主席团和顾问团，谭耀宗说，主席团和顾问团不是“花瓶”，过往特首选举也有类似的组织，希望得到更多人的支持，特别是取得资深、德高望重、对社会有影响力的人士支持，给予市民信心。

针对李家超早前提出“以目标为本”，谭耀宗说，李家超这番话不代表他不重视程序，而是希望简化和改善流程，有助于政府跨部门合作，加强统筹能力。

另外，对于有消息称李家超将重设“中央政策组”及“新闻统筹专员”，谭耀宗说，的确有不少选委及意见希望恢复这些职位功能，以致有相应人士帮助政府推动不同工作。至于设立副司长职位，他指有意见反映在不少跨部门议题，若设有副司长一职可有利统筹工作，加快流程。