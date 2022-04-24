开除“羡慕别人工资按时发”员工 河南一企业被责令整改

河南一名女子发朋友圈称羡慕别人工资按时发，她的同事评论表示赞同，结果两人被公司一起开除。涉事企业现被当地政府责令整改。

据河南省睢县人民政府门户网，睢县人力资源和社会保障局昨天（23日）发布通报称，21日15时，张某、彭某到睢县劳动保障监察大队投诉被睢县康梦园医养保健服务有限公司开除，睢县劳动保障监察大队立即介入调查。

经查，张某、彭某自2022年2月19日到睢县康梦园医养保健服务有限公司入职，该公司未依法与张某、彭某订立书面劳动合同。该公司于2022年4月21日开除两人时已将工资进行结算。

在调查取证后，22日13时，睢县劳动保障监察大队依照《中华人民共和国劳动合同法》对该公司下达了《劳动保障监察限期整改指令书》，责令其依法限期支付张某、彭某自入职起的经济赔偿金。该公司已于22日15时将两人经济赔偿金支付到位，监察大队将对该公司整改情况进行全程监督。

通报称，下一步，人力资源和社会保障局将对县内用人单位进行全面排查，依法规范用人单位的劳动用工行为，切实维护劳动者合法权益。

有网友20日在社交平台发帖称，自己发朋友圈“羡慕人家工资按时发放”，同事评论“我也羡慕”，结果当天下午两人竟被公司一起开除，事件登上网络热搜榜。