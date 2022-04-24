上海新增39起冠病本土死亡个案

中国上海昨天（23日）新增2万0968起冠病本土感染个案，再有39名本土病患离世。

据中国央视新闻报道，上海新增1401起本土确诊病例和1万9657个无症状感染者，其中541例确诊病例为此前无症状感染者转归，816例确诊病例和1万9421例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。

在新增本土死亡个案方面，死者的平均年龄为78.7岁，最大年龄98岁。39位患者均合并有严重的多脏器慢性疾病，包括冠心病、心力衰竭、严重心律失常，高血压，脑出血，脑梗后遗症，帕金森病，阿尔茨海默病，尿毒症，恶性肿瘤广泛转移等。患者入院后，疾病进展迅速，经抢救无效死亡。死亡的直接原因均为基础疾病。

中共政治局委员、国务院副总理孙春兰昨天在上海调研指导疫情防控工作，出席工作交流推进会，强调要坚持动态清零总方针不犹豫不动摇，坚定信心、下定决心，以更加坚决果断彻底的行动把部署的任务落到实处，加快拔点攻坚，有力阻断传播，全力跑赢病毒，尽早实现社会面清零目标。

据澎湃新闻报道，孙春兰当天下午来到崇明区长兴镇，检查大型企业疫情防控和复工复产情况，要求企业严格执行闭环管理，查补每个环节短板漏洞，优化完善防控预案，做好物资设施准备，在抓好疫情防控基础上全力恢复生产。

据报道，隔离房源紧缺是目前抗疫的最大瓶颈。在崇明区集中隔离点建设项目工地，工人们正抓紧建设装配式板房。孙春兰详细了解项目规划设计、建设进度情况，现场协调解决工程遇到的困难，要求在确保建设工地防疫安全的前提下，想方设法加快建设进度、尽早投用运行。

孙春兰也强调，要统筹管理方舱医院和定点医院资源，完善工作专班机制，强化调度指挥，提高床位利用率，不得拒收病人，按需加快方舱医院升级改造。

