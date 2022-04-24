上海警方强调对危害食品安全违法犯罪零容忍

中国上海警方强调，对危害食品安全违法犯罪始终保持零容忍，并已查处多起相关案件。

据中国央视新闻昨天（23日）报道，上海警方公布，上海多个乡镇、街道在发放生活保障物资的过程中，出现了居民群众投诉物资存在以次充好、质量低劣甚至食品变质、产品过期等问题的情况。

上海警方说，当地公安对此高度重视、闻警即动，紧密同行政监管部门迅速开展核查，严厉打击生产、销售伪劣产品，生产、销售不符合安全标准的食品，生产、销售有毒、有害食品等犯罪行为，先后快速侦破了多起销售劣质猪肉案件。警方将对此类危害食品安全的犯罪行为始终保持零容忍。

警方指出，根据中国刑法规定，生产者、销售者在食品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格食品冒充合格食品的；生产、销售不符合食品安全标准的食品，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的；在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的，将承担相应法律责任，构成犯罪的，公安机关将追究刑事责任。

上海警方也说，将持续强化研判分析、主动重拳出击，会同行政监管部门切实加强行刑衔接，提升打防效能，全力维护市场秩序、守护民生安全，并呼吁民众若发现此类犯罪行为，就积极采集保存相关证据，及时向公安机关举报。

上海各区政府发放的保供物资“大礼包”质量问题频出，已引发民愤。多区监管部门曾紧急发声回应，但仍难以打消民众对物资质量和官方采购过程的疑虑。