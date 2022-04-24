梁万年：奥密克戎病死率是流感的七八倍

中国国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年指出，奥密克戎冠病变异株的严重程度从传播速度和病死率两个维度来看都远高于流感，病死率是流感的约七到八倍，并说一旦防控放松，将造成大量的重症和死亡。

据中国央视新闻昨天（23日）报道，梁万年强调，奥密克戎不是大号流感，并说奥密克戎的传播力远大于流感和此前的其他冠病变异株。在没有防护措施的情况下，一个人平均可以传播9.5个人，从病死率来看，全球的流感平均病死率为0.1%，而奥密克戎变异株的病死率，真实世界数据显示平均病死率是0.75%左右，约为流感的七到八倍，老年人群特别是80岁以上的老年人群病死率超过10%，是普通流感的近百倍。

梁万年说：“我们中国的老年人口数量巨大，再加上目前老年人口，疫苗接种率还没有达到足以形成抵抗重症和死亡的这种免疫屏障的地步。我们中国还有那么多的儿童，有那么多的免疫缺陷人群，因为他们有各种禁忌证，还有一部分人群也没有接种疫苗。在这种情况下，一旦我们要放松，不管它，它的前景可以看得很清楚，肯定是广泛传播。这些人一感染，乘上他的病死率，乘上他的重症率，我想将会造成很多的重症和死亡。这个数量就是巨大的，对一个国家来说，对一个民族来说，那也是一个巨大的灾难。”

梁万年认为，如果大量重症出现，就会反过来挤兑医疗系统，势必又会造成正常的医疗服务需求得不到满足，形成恶性循环，最终广泛影响人们正常的生产生活。

中国大陆昨天新增1566起本土确诊病例和2万0230个本土无症状感染者，再有39人离世，均为在上海的本土病例。上海新增1401起本土确诊病例和1万9657个无症状感染者。

新增死亡病例的平均年龄78.7岁，最大年龄98岁。39位患者均合并有严重的多脏器慢性疾病，包括冠心病、心力衰竭、严重心律失常，高血压，脑出血，脑梗后遗症，帕金森病，阿尔茨海默病，尿毒症，恶性肿瘤广泛转移等。患者入院后，疾病进展迅速，经抢救无效死亡。死亡的直接原因均为基础疾病。

台湾昨天新增4204起确诊病例，分别为4126例本土个案及78例境外移入。香港则新增523起阳性个案，另有九名患者离世。