上海部分建设工地、企业等聚集性疫情有所抬头

上海市卫生健康委副主任赵丹丹说，该市部分建设工地、企业等聚集性疫情有所抬头。

据澎湃新闻报道，上海市今天（24日）举行冠病疫情防控工作新闻发布会，市卫生健康委副主任赵丹丹、申康医院发展中心主任王兴鹏、嘉定区副区长李峰介绍上海疫情最新情况。

对于这两天感染数回升的问题，赵丹丹回答说，从近阶段的疫情数据情况来看，新增阳性感染者数量还是比较多，处于高位波动状态，主要是在部分建设工地、企业等聚集性疫情有所抬头。因此，还必须充分认识到当前上海疫情形势的复杂性、严峻性。

赵丹丹说，从近期疫情数据的分析来看，新报告的阳性感染者，在闭环隔离管控外发现的比例逐渐降低，总体是在封控区、管控区、集中隔离点内发现。从绝对数量看，昨天的新发感染者数量较前一天下降了1733例。

赵丹丹说，针对建设工地、企业等聚集性情况，市、区两级防控部门将进一步强化“四方责任”，加强健康监测和人员筛查，做好有关区域内的环境消毒，严格落实个人防护措施。

上海昨天新增1401起本土确诊病例和1万9657个无症状感染者，其中541例确诊病例为此前无症状感染者转归，816例确诊病例和1万9421例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。