澳副总理警告所罗门未来或受制于中国

澳大利亚副总理乔伊斯呼吁所罗门群岛在处理所中两国安全合作框架协议时，要非常小心，更称所国可能会出现受制于（beholden）中国的情况。

据彭博社报道，乔伊斯（Barnaby Joyce）今天（24日）在澳洲媒体节目上说，他接受所罗门群岛关于中国不会在所国领土有永久性军事存的承诺，但也认为如果中国受邀进入所罗门，这将对所国的主权产生影响。

如果中国在所罗门群岛有永久性军事存在或力量投放，乔伊斯建议澳洲与美国一起做出相应回应。

澳洲及盟国担心，中所安全合作框架协议可能导致中国在所国有永久性军事存在。协议最终版本尚未公布，但3月下旬出现在社交媒体上的草案显示，所罗门群岛将允许中国海军舰艇停靠在所国的安全港。

中国外交部早前强调，中所安全合作的宗旨是促进所罗门群岛社会稳定和长治久安，符合所罗门群岛和南太地区的共同利益。安全合作方式是公开透明、开放包容的，不针对任何第三方。双方将在维护社会秩序、保护人民生命和财产安全、人道主义援助、自然灾害应对等领域开展合作，致力于帮助所方加强维护本国安全的能力建设。

美国白宫网站前天公布，由国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔率领的代表团，当天在所罗门群岛与所国总理索加瓦雷会面称，该协议可能对包括美国和其盟友、伙伴在内的区域安全产生潜在影响。

中国驻所罗门群岛大使馆之后批评美国代表团就中所安全合作向所国政府发出威胁，再次暴露出美国一些人的霸权思维、霸道心态、霸凌行径。