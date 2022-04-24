多家运输公司辟谣 未禁止所有境外包裹进入中国

针对日前有消息指多家快递公司同时宣布暂停发往中国大陆地区的快递服务，联邦快递、UPS等多家国际快递公司回应称，上海疫情对快递运输确实造成影响，但禁止所有境外包裹的消息不属实。

据第一财经报道，昨日（23日）有消息指多个国家快递公司同时宣布暂停发往中国大陆地区的快递服务，称UPS、Canada Post、日本邮政、FedEx先后宣布，暂停发往中国快递，涉及的国家主要是美国、加拿大、日本这三个国家，还称如果物流运输链无法恢复，中国可能会暂停全部境外包裹。

记者向联邦快递、UPS等多家国际快递查询后发现情况并不属实。

UPS表示，基于疫情发展情况，公司暂停了华东部分地区，包括上海、浙江和江苏的进口服务。但公司持续运营，包括上海及深圳两大转运中心在内，皆在符合防疫要求的前提下持续为客户提供服务。此外根据各地政府规定，公司会进行临时性的服务调整。

联邦快递则表示，联邦快递位于上海浦东国际机场的国际快件和货运中心在疫情期间始终保持运营，确保出口业务正常开展。鉴于上海的情况有所改善，联邦快递将从4月25日起恢复接收前往上海浦东国际机场的进口国际快递货件。

发言人称：“联邦快递密切关注上海市政府相关防疫要求和统一部署，在切实保障员工和客户的健康及安全，以及严格落实各项疫情防控措施的前提下，全力保障跨境物流的畅通和地区供应链的稳定，配合政府有关指引和安排，积极助力企业复工复产。”

据记者了解，在上海自3月28日起在全市范围内、以黄浦江为界，开展新一轮切块式、网格化核酸筛查后，尽管联邦快递的多位员工在上海浦东封控之前提前赶到浦东机场坚持封闭工作至今，其上海转运中心也一直在运营，货运航班也都正常起降，但由于市内运输受到一定影响，联邦快递也暂停了一段时间从国外到浦东机场的进口国际快件业务。出口业务则一直正常在开展，从国外到中国其他区域的进口国际快件业务也没有暂停。

