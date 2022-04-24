民进党拍板选定三县市候选人

台湾民进党选举对策委员会于今天（24日）上午召开会议，讨论年底的九合一县市长选举候选人。选对会建议征召徐定祯为苗栗县长候选人、刘建国为云林县长候选人、蔡其昌为台中市长候选人，并提交中执会进行征召提名作业。

据中时新闻网报道，为布局年底直辖市与县市长选举，民进党主席蔡英文今日上午10点在总统官邸亲自召开选对会，讨论相关人员。

蔡英文说，民进党肩负人民殷切期待，被党征召参选的责任深重，期盼三位候选人承担使命，整合党内团结一致，扛起绿色执政的招牌，争取更多人民支持，全力以赴拚得胜选。

蔡英文在会议中表示，当前乌克兰局势仍持续变迁，台湾疫情也有所变化。因此，维持政经情势稳定，让防疫与经济取得平衡，维持正常生活，才是台湾人民最为关心的事，更是民进党作为执政党的首要工作。

她说，中央会推动好的政策，这也需要好的地方首长来执行，才能落实地方建设、照顾人民需求。因此面对年底的九合一县市长选举，民进党会以“中央执政好成绩、地方推荐好人才”为目标，提出优秀的县市长人选来为地方服务，努力争取更多台湾人民的支持。

民进党选对会成员有九人，除由党主席蔡英文担任召集人外，其他成员包括，副总统赖清德、行政院长苏贞昌、民进党立法院党团总召柯建铭、桃园市长郑文灿、高雄市长陈其迈、林佳龙、前民进党秘书长洪耀福、现任党秘书长林锡耀。今天会议除高雄市长陈其迈透过视讯外，其余选对会成员皆出席与会。

