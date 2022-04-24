学者：中国一季度消费继续承压 未来政策需要有针对性

中国人民大学经济学院教授于海春认为，中国消费层面的力量还没有完全恢复，2022年一季度最终消费对GDP拉动只有3.3个点，明显低于2014年至2019年的均值。展望未来一段时间中国经济还面临比较大的压力，须在政策层面做出一些相对明确和有针对性的策略选择。

据澎湃新闻报道，于海春在4月20日中国宏观经济论坛（CMF）上发布中国宏观经济月度数据分析报告，作出上述表示。

报告认为，消费持续低迷，背后是收入差距的影响，工资、经营性收入和财产性收入这三者的增长速度，在疫情冲击下发生了一些非常明显的变化。财产性收入增速明显超过工资性收入增速，这会导致可支配收入平均数和中位数的平均数不断扩大，总体收入差距也在扩大。

于海春说，在上述情况下，新一轮疫情对于尚未完全恢复的国内消费需求，会构成比较严重的冲击。国民经济的循环，无论是内循环还是外循环都应该有畅通的物流和客流，但疫情及相关防控措施会直接对这块产生影响。物流运输、人员流动和经济活动下降幅度变得更大的情况下，新一轮疫情带来的冲击可能要比过去两年当中的经验判断更大。

报告指出，从总体来看，2021年下半年以来，受一些国际形势变化，特别是国际大宗产品价格的影响，又受到国内投资和消费不振的影响，去年下半年开始中国经济下行压力非常明显，中央经济工作会议也很准确地指出，中国经济所面临的三重压力。

在这样的背景下，3月还出现了很多超预期的因素，比如国际政治格局、国际地缘关系的演变，国际大宗商品市场进一步演变，国内各地疫情的扩散等。

其中，疫情在中国经济中心长三角地区的快速蔓延，对中国经济社会运行带来的影响非常大。其次是俄乌冲突助长大宗商品价格上涨趋势，带来更大的成本压力和通胀压力。

中国国内外疫情走势和防控政策方面的差异对中国经济内外循环间的联系也构成了一些冲击。报告提醒：“国内外疫情防控政策的水平差异可能在一定程度上对中国出口形成相对比较大的冲击，过去两年中支撑中国出口快速增长的外需力量可能会开始弱化，阻碍国内供应链优势充分发挥。”

于海春说，过去两年在常态化疫情防控下，一些企业，特别是中小企业，并没有充分完成疫后修复。大型企业依然保持一个相对景气扩张的状况，但中型企业跌入了景气收缩，小企业持续处于景气收缩的状态。

在就业方面，1月至3月就业完成全年目标的25.9%，一个季度完成了全年目标的四分之一，基本上达到了目标，但未来的压力还比较大。

报告指出，展望未来一段时间中国经济还面临比较大的压力，这需要在政策层面做出一些相对明确和有针对性的策略选择。其中包括保证畅通物流运输和人员有序流动、有效投资，以及给予中小企业更加细致的支持、协助企业缓解成本上涨压力等。

报告也建议，在疫情防控压力相对较大的时期内，出台针对家庭的应急性救助政策，同时要有一些非常规的救助政策。

