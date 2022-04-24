重庆警破特大跨境网上赌博案 涉款2亿人民币

中国重庆酉阳警方联合两江新区警方成功侦破一宗特大跨境网上赌博案，拘捕97人，冻结银行卡400多张，涉案资金2亿元（人民币，下同，约4200万新币）。

据中国新闻网报道，重庆酉阳警方此前在工作中发现一条涉跨境网络赌博线索，在重庆市公安局指导下，酉阳警方抽调精干警力成立专案组。

经查，一赌博团伙躲藏在酉阳县龙潭镇，从事跨境网络赌博违法犯罪活动，并组织线下流动赌博。该团伙联系境外技术人员，开发赌博网站及手机APP，通过微信、QQ等社交软件推广，邀约赌客。

与此同时，组织人员以“内幕资料”“成功经验”等名义，引诱赌客以购买“六合彩”“快三”等彩票的方式进行网络赌博，通过修改后台数据，让参赌人员血本无归。

酉阳警方以该团伙为中心，向外扩线深挖，联合两江新区警方深入侦查，研判此案涉及的各个分支，包括跨境赌博核心运营团伙、本地线下赌博团伙、资金结算团伙、赌博平台推广团伙等。

掌握了犯罪证据后，酉阳、两江新区警方联合启动集中收网行动，分22个抓捕小组，赴福建、广东、浙江、山东等省市和重庆各区县实施抓捕行动。共抓获涉案人员97人，其中，跨境赌博核心运营团伙46人、本地线下赌博32人、资金结算团队11人，赌博推广团伙8人，冻结资产3千万元。

目前该案已依法移送审查起诉。

