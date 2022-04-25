张文宏认为上海抗疫成效初显但重症救治面临挑战

中国上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏认为，上海抗疫成效初显，但重症救治面临挑战。

据中国《人民日报》今天（25日）报道，也是上海冠病救治专家组组长的张文宏接受该报的访问时指出，上海从4月初以来每天最高有2万7000人感染，目前已逐渐降至每日2万例左右。

据张文宏的观察，上海疫情仍存在较高反弹风险，但管控区外的社会面病例数呈逐步下降趋势，部分行政区已实现社会面筛查全阴性。

不过，他坦言，后续的社会面清零工作仍然非常艰巨，需要予以充分重视。特别是因为病例数量的增加，脆弱人群的救治挑战开始呈现。

张文宏指出，上海医护人员在临床救治时面临的重症病例患者，几乎都合并有严重的多脏器基础疾病，且病情危重，包括晚期恶性肿瘤，严重心血管疾病（冠心病、心力衰竭、高血压等），神经系统疾病（脑出血、脑梗等），肝硬化终末期，糖尿病、尿毒症等。

他说：“这些患有严重基础疾病的患者，同时感染了冠病，虽然冠病引发的肺炎不一定严重，但基础疾病的救治，仍是一个严峻的挑战。”

张文宏观察到，与早前的武汉疫情相比，上海这波疫情病死率比较低，即便把基础疾病死亡的病例计算在内，上海总病死率维持在0.0178%，而早前的武汉疫情病死率最高的时候达5%以上。

他建议让冠病定点医院成为不仅仅是救治冠病的医院，更是救治阳性但基础疾病更重的患者的综合性医院，大力推动各专科力量的投入，给核酸阳性脆弱人群提供与疫情前同质化的专科治疗。

张文宏也呼吁大幅度提升前阶段因为担心疫苗副作用而没有接种的人群的疫苗接种，对疫苗接种有困难的老年人与长期基础病患者，可以积极地送疫苗上门，一定要保护好这部分脆弱人群，免于冠病流行带来的风险。他指出，在上海出现重症肺炎症状的冠病患者，绝大多数是没有接种疫苗的老年人或者基础疾病患者。